Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

08:00

Главная / Новости /

Дерматолог рассказала, о каких болезнях говорит состояние кожи на локтях

Обезвоженная и чувствительная: о каких болезнях говорит состояние кожи на локтях
обществоэксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-дерматолог, косметолог Надежда Набатникова рассказала Москве 24, что плохое состояние кожи на локтях может говорить о сахарном диабете, авитаминозе и псориазе.

По словам специалиста, кожа на локтях очень тонкая, чаще обезвоженная и чувствительная. Она может темнеть, сереть, шелушиться и краснеть в зависимости от заболевания, уточнила дерматолог в интервью программе "Доктор 24".

При диабете кожа темнеет в области локтевого сгиба и это характеризуется выраженностью складок. Исчерченность появляется. Конечно, должна быть симметрия. То есть это не один локоть.
Надежда Набатникова
врач-дерматолог, косметолог

Тем, у кого наблюдается такая проблема, специалист советует пересмотреть свое отношение к потреблению сахара и обратиться к эндокринологу. Скорее всего, врач назначит анализ на уровень глюкозы в крови, уточнила Набатникова. В особой группе риска по инсулинорезистентности находятся молодые люди, которые употребляют много сладкого и едят "быструю" еду, предупреждает эксперт.

При недостатке витаминов может быть не только шелушение на локтях, но и трещины на губах, продолжает врач. "Если авитаминоз, нужно сконцентрироваться на повышении потребления витаминов A и E. Это печень трески, вообще жирная рыба, говядина", – советует косметолог.

Дебют псориаза – это локти. Бляшки, сильно зудящие корки. Бляшки могут сливаться, может быть покраснение. Надо быстрее к дерматологу, чтобы врач точно поставил диагноз.
Надежда Набатникова
врач-диетолог, косметолог

Если человек постоянно опирается на локти, кожа в этих местах может грубеть, защищаясь таким образом от негативного воздействия, рассказывает дерматолог. Чтобы избавиться от этой проблемы, специалист советует применять кремы с содержанием высокого процента мочевины. Они будут увлажнять и отшелушивать кожу, заключила Набатникова.

Ранее косметолог Эвома Укелеге посоветовала ухаживать за кожей не только утром и перед сном, но также и в течение всего дня. Эксперт указала, что подобные процедуры носят особую актуальность в зимний период и во время работы на удаленке. С проблемой сухости кожи, которая часто возникает из-за батарей, помогают справиться сыворотки, мисты и массаж.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать