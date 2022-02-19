Дерматолог рассказала, о каких болезнях говорит состояние кожи на локтях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-дерматолог, косметолог Надежда Набатникова рассказала Москве 24, что плохое состояние кожи на локтях может говорить о сахарном диабете, авитаминозе и псориазе.
По словам специалиста, кожа на локтях очень тонкая, чаще обезвоженная и чувствительная. Она может темнеть, сереть, шелушиться и краснеть в зависимости от заболевания, уточнила дерматолог в интервью программе "Доктор 24".
Тем, у кого наблюдается такая проблема, специалист советует пересмотреть свое отношение к потреблению сахара и обратиться к эндокринологу. Скорее всего, врач назначит анализ на уровень глюкозы в крови, уточнила Набатникова. В особой группе риска по инсулинорезистентности находятся молодые люди, которые употребляют много сладкого и едят "быструю" еду, предупреждает эксперт.
При недостатке витаминов может быть не только шелушение на локтях, но и трещины на губах, продолжает врач. "Если авитаминоз, нужно сконцентрироваться на повышении потребления витаминов A и E. Это печень трески, вообще жирная рыба, говядина", – советует косметолог.
Если человек постоянно опирается на локти, кожа в этих местах может грубеть, защищаясь таким образом от негативного воздействия, рассказывает дерматолог. Чтобы избавиться от этой проблемы, специалист советует применять кремы с содержанием высокого процента мочевины. Они будут увлажнять и отшелушивать кожу, заключила Набатникова.
Ранее косметолог Эвома Укелеге посоветовала ухаживать за кожей не только утром и перед сном, но также и в течение всего дня. Эксперт указала, что подобные процедуры носят особую актуальность в зимний период и во время работы на удаленке. С проблемой сухости кожи, которая часто возникает из-за батарей, помогают справиться сыворотки, мисты и массаж.
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