Дерматолог назвал симптом диабета, который можно заметить на коже

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Наличие диабета можно увидеть на коже невооруженным глазом, рассказал доктор медицинских наук дерматолог Рейган Андерсон. Об этом сообщает радио КП.
По словам дерматолога, о высоком уровне сахара в организме часто свидетельствуют так называемый диабетический липоидный некробиоз (ДЛН), дегенерация или некробиоз коллагена. Это пятна на коже, которые сначала выглядят как небольшие красные бугорки, а затем превращаются в пятна желтого, красного или коричневого цветов. Эти пятна имеют овальную форму, отметил Андерсон.
При этом специалист подчеркнул, что наличие кожных симптомов не является основанием для постановки диагноза.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью ограничить употребление вареного и печеного картофеля. По словам эксперта, в этом продукте крахмал превращается в сахар и повышает уровень глюкозы в крови.
"Доктор 24": продукты против сахарного диабета
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