Косметолог посоветовала ухаживать за кожей в течение всего дня

Фото: depositphotos/robertprzybysz
Процедуры по уходу за кожей необходимо проводить в течение дня, а не только утром и перед сном, считает косметолог Эвома Укелеге. Об этом сообщает радио КП.
Она подчеркнула, что такие процедуры особенно актуальны зимой и во время удаленной работы. Моментальный уход сыворотками, мистами и массаж помогут бороться с сухостью кожи, возникающей от батарей.
Кроме того, по словам Укелеге, массаж с помощью роллера или скребка гуаша подтянет овал лица. При этом эксперт посоветовала избегать слишком богатых витаминами сывороток обладательницам чувствительной кожи.
Ранее дерматолог Виктория Грибель рассказала, что повышенная сухость воздуха и мороз нарушают уровень увлажнения кожи. Для избежания раздражения она посоветовала изменить средства глубокого очищения на более мягкие, например, вместо скраба использовать гоммаж.
"Доктор 24": уход за лицом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: