Косметолог посоветовала ухаживать за кожей в течение всего дня

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Процедуры по уходу за кожей необходимо проводить в течение дня, а не только утром и перед сном, считает косметолог Эвома Укелеге. Об этом сообщает радио КП.

Она подчеркнула, что такие процедуры особенно актуальны зимой и во время удаленной работы. Моментальный уход сыворотками, мистами и массаж помогут бороться с сухостью кожи, возникающей от батарей.

Кроме того, по словам Укелеге, массаж с помощью роллера или скребка гуаша подтянет овал лица. При этом эксперт посоветовала избегать слишком богатых витаминами сывороток обладательницам чувствительной кожи.

Ранее дерматолог Виктория Грибель рассказала, что повышенная сухость воздуха и мороз нарушают уровень увлажнения кожи. Для избежания раздражения она посоветовала изменить средства глубокого очищения на более мягкие, например, вместо скраба использовать гоммаж.

