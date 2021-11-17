Врач назвала способы обезопасить руки от холода зимой

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Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, как защитить руки от холода в зимний период. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По ее совам, одним из ключевых способов является ношение перчаток.

"На руки нужно надевать перчатки или варежки. Кожа не любит морозов, провоцирующих спазм сосудов", – рассказала Скорогудаева.

Врач подчеркнула, что особенно вредна высокая влажность, из-за которой повышается теплопроводность кожи, одежды и воздуха.

По ее словам, это приводит к спазму сосудов и нарушению кровообращения, в итоге кожа начинает шелушиться.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Зоя Константинова рассказала, как защитить кожу лица и рук в холода. Специалист посоветовала носить варежки и использовать кремы, поскольку мороз сильно старит кожу.

После прогулки врач порекомендовала постоять пять-семь минут в подъезде в переходной температуре, чтобы не было резких перепадов.