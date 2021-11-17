Врач назвала способы обезопасить руки от холода зимой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, как защитить руки от холода в зимний период. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По ее совам, одним из ключевых способов является ношение перчаток.
"На руки нужно надевать перчатки или варежки. Кожа не любит морозов, провоцирующих спазм сосудов", – рассказала Скорогудаева.
Врач подчеркнула, что особенно вредна высокая влажность, из-за которой повышается теплопроводность кожи, одежды и воздуха.
По ее словам, это приводит к спазму сосудов и нарушению кровообращения, в итоге кожа начинает шелушиться.
Ранее врач-дерматолог, косметолог Зоя Константинова рассказала, как защитить кожу лица и рук в холода. Специалист посоветовала носить варежки и использовать кремы, поскольку мороз сильно старит кожу.
После прогулки врач порекомендовала постоять пять-семь минут в подъезде в переходной температуре, чтобы не было резких перепадов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: