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15:39

Общество

Врач перечислил симптомы, указывающие на проблемы с почками

Фото: depositphotos/Shidlovski

Отеки, кровь в моче, боль в пояснице, тошнота и рвота могут указывать на проблемы с почками. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Он уточнил, что при заболеваниях почек может меняться цвет мочи: если она стала красной, значит, туда попал гемоглобин.

Это гломерулонефрит. То есть поражается мембрана, которая отделяет кровь от почек, и в мочу начинают лететь эритроциты.
Алексей Хухрев
врач-терапевт

Кроме того, на проблемы указывают сильные боли в пояснице, которые отдают в промежность или в пах, а также тошнота и рвота. "Это верные признаки наличия камней", – добавил специалист.

Еще один симптом – отеки, которые тоже нередко появляются из-за нарушения функции органа, заключил он.

Ранее врач-уролог Сергей Кузнецов перечислил привычки, которые ухудшают работу почек. Речь идет о курении, переизбытке сахара в рационе и злоупотреблении лекарствами.

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