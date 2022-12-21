15:39Общество
Врач перечислил симптомы, указывающие на проблемы с почками
Фото: depositphotos/Shidlovski
Отеки, кровь в моче, боль в пояснице, тошнота и рвота могут указывать на проблемы с почками. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
Он уточнил, что при заболеваниях почек может меняться цвет мочи: если она стала красной, значит, туда попал гемоглобин.
Кроме того, на проблемы указывают сильные боли в пояснице, которые отдают в промежность или в пах, а также тошнота и рвота. "Это верные признаки наличия камней", – добавил специалист.
Еще один симптом – отеки, которые тоже нередко появляются из-за нарушения функции органа, заключил он.
Ранее врач-уролог Сергей Кузнецов перечислил привычки, которые ухудшают работу почек. Речь идет о курении, переизбытке сахара в рационе и злоупотреблении лекарствами.
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