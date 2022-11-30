Уролог назвал губительные для почек ежедневные привычки

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Длительное терпение при позывах к мочеиспусканию, использование множества лекарств одновременно и переизбыток сахара в организме негативно влияют на почки. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-уролога Сергея Кузнецова.

По его словам, риск рефлюкса, когда моча попадает из мочевого пузыря в верхние мочевые пути, возрастает при переполненном пузыре. Кузнецов пояснил, что мочеточники соединяются с полостью мочевого пузыря и прикрыты сфинктером. Последний же работает в нисходящем направлении, но при его низкой эффективности может начаться рефлюкс.

Эксперт отметил, что почкам может навредить бесконтрольное употребление обезболивающих препаратов из числа нестероидных противовоспалительных средств и анальгетиков.

Кузнецов рассказал, что вредным для почек и костей является частое потребление фосфора. В связи с этим уролог рекомендовал ограничить продукты с его содержанием в своем рационе. Кроме того, негативно на почки влияет и сахар, который способствует ожирению, высокому кровяному давлению и диабету.

Врач поведал, что для почек, легких и сердца вредно курение. По его словам, у курильщиков чаще встречается белок в моче.

"Известно, что физическая активность улучшает кровяное давление и метаболизм глюкозы – важные факторы работоспособности почек", – отметил уролог.

Обильное количество воды позволяет избежать образования камней в почках, поэтому большинству нужно выпивать по 1,5–2 литра воды в день. Однако, добавил Кузнецов, людям с почечной недостаточностью стоит ограничиться в количестве жидкости.

Уролог рекомендовал не игнорировать регулярные диспансеризации, так как патологии почек могут долго развиваться без каких-либо признаков.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что у людей после 60 лет увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и деменции. По ее словам, из-за атеросклероза у них может возникнуть гипертония и ишемическая болезнь сердца.

Если атеросклеротические изменения есть в сосудах мозга, то значительно повышается риск инсульта.



"Доктор 24": почки

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