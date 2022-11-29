Терапевт рассказала, какие анализы нужно сдавать ежегодно после 30 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Терапевт Татьяна Романенко заявила, что общий анализ крови и анализ на глюкозу необходимо сдавать ежегодно после 30 лет для профилактики, сообщает Pravda.Ru.

Эксперт уточнила, что общий анализ крови является "паспортом" здоровья человека. В нем содержатся все данные о происходящем в организме. Что касается глюкозы, пояснила терапевт, она является показателем, благодаря которому можно выяснить, есть ли у человека нарушение углеводного обмена и сахарный диабет.

Также для профилактики после 30 лет каждый год следует делать липидограмму. Данное исследование, по словам медика, может выявить плохой холестерин.

Все остальные анализы, как указала специалист, зависят от симптомов, наследственности и хронических болезней.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, какие опасные болезни развиваются бессимптомно. Так, по ее словам, среди них – атеросклероз, сахарный диабет, гипертония, ВИЧ и онкология.

Врач отметила, что о сахарном диабете человек может узнать по анализам. А симптомы ВИЧ начинают беспокоить больного только на поздней стадии, когда инфекция переходит в СПИД.



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