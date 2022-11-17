ФМБА создало газоанализатор, способный выявить COVID-19 на ранней стадии

Фото: РИА Новости /Максим Блинов

Сотрудники Федерального медико-биологического агентства вместе с учеными Института синтетических полимерных материалов имени Ениколопова РАН создали газоанализатор "Электронный нос", сообщает сайт ФМБА.

Устройство сможет обнаружить COVID-19 на ранней стадии с помощью анализа выдыхаемого воздуха, поделились специалисты.

На данный момент ученые создали лабораторный образец портативного газоанализатора, который может в течение 30 секунд с момента выдоха провести тестирование в местах массового скопления людей. Например, это можно сделать в образовательных учреждениях и аэропортах.

В ФМБА добавили, что ученые уже получили патент на изобретение.

Ранее сообщалось, что специалисты Университета Торонто выявили в провинции Онтарио новый вариант коронавирусной инфекции, который значительно отличается от уханьского SARS-CoV-2. Его зафиксировали у белохвостого оленя.

В Китае зафиксировали новую вспышку COVID-19

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