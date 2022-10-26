Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России выявили два новых варианта коронавируса, в том числе "Цербер", сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.

"На прошедшей неделе мы выявили два новых для РФ геноварианта – это BQ.1 и BQ.1.1 ("Цербер")", – отметила Попова.

Она не исключила дальнейшее распространение новых вариантов коронавируса, однако, Попова уточнила, что резкого роста заболеваемости COVID-19 не ожидается.

"На сегодняшний день прогнозов резкого, угрожающего роста (заболеваемости) нет, наши ученые таких прогнозов не дают. Хотя как сезонная инфекция, респираторная инфекция, вполне ожидаемо, что к концу осени мы будем наблюдать некоторый подъем", – указала глава Роспотребнадзора.

По ее словам, ограничительные меры в настоящее время вводить не планируют, так как для этого нет никаких оснований.

За сутки в РФ выявили 7 518 случаев заражения коронавирусом. По информации медиков, в стране за минувшие 24 часа умерли 80 пациентов от COVID-19. Госпитализация потребовалась 1 451 заболевшему. Вылечились от коронавируса 11 517 пациентов.

Ранее вирусолог Павел Волчков предупредил россиян о возможной новой вспышке коронавируса в стране. По его прогнозам, очередную волну заболеваемости COVID-19 в РФ стоит ждать в конце декабря 2022 года. Эксперт также отмечал, что с каждой новой волной будет меньше летальных случаев.



Ученые рассказали о новом варианте коронавируса "Цербер"

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