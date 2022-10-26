В РФ за сутки выявили 7 518 случаев заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В РФ за сутки выявили 7 518 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

По информации медиков, в России за минувшие сутки умерли 80 пациентов от COVID-19. Госпитализация потребовалась 1 451 заболевшему. Вылечились от коронавируса 11 517 пациентов.

Всего с начала пандемии коронавируса в РФ зафиксировали 21 394 360 случаев заболевания. Благополучно перенесли болезнь 20 751 864 человека.

Ранее вирусолог Виктор Ларичев предупредил, что эпидемиологическая ситуация еще может ухудшиться. По его словам, пока рано говорить о победе над коронавирусом.

В свою очередь, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.



Более 315 млн тестов на COVID-19 провели в РФ – Роспотребнадзор

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!