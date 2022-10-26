11:03Общество
В РФ за сутки выявили 7 518 случаев заражения COVID-19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В РФ за сутки выявили 7 518 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.
По информации медиков, в России за минувшие сутки умерли 80 пациентов от COVID-19. Госпитализация потребовалась 1 451 заболевшему. Вылечились от коронавируса 11 517 пациентов.
Всего с начала пандемии коронавируса в РФ зафиксировали 21 394 360 случаев заболевания. Благополучно перенесли болезнь 20 751 864 человека.
Ранее вирусолог Виктор Ларичев предупредил, что эпидемиологическая ситуация еще может ухудшиться. По его словам, пока рано говорить о победе над коронавирусом.
В свою очередь, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.
Более 315 млн тестов на COVID-19 провели в РФ – Роспотребнадзор
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!