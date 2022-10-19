Пандемия коронавируса остается мировой чрезвычайной ситуацией – глава ВОЗ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Пандемия коронавируса остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, которого цитирует ТАСС.

Он напомнил, что на прошлой неделе чрезвычайный комитет по COVID-19 собрался для обсуждения глобальной ситуации и путей движения вперед. В итоге комитет пришел к выводу, что коронавирус остается проблемой, которая имеет международное значение. Гебрейесус подчеркнул, что согласен с этим утверждением.

Ранее сообщалось, что в американской лаборатории создали новый искусственный штамм коронавируса, который убил около 80% подопытных в результате исследований.

Ученые выделили спайковый белок "Омикрона" – штамма COVID-19, который считается одним из самых заразных, и скрестили его с исходным диким штаммом – первым заразившим человека в Ухане.

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