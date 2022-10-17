Спад заболеваемости COVID-19 в РФ будет продолжаться в течение октября – эксперт

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Заболеваемость COVID-19 в России будет снижаться до конца октября/ Таким мнением поделился с ТАСС вирусолог главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, не исключено, что затем начнется новая волна. Эксперт допустил, что она может и не возникнуть, поскольку у РФ "слабые отношения с Европой".

Как отметил вирусолог, эпидемия показывает намеки на конец. Но так как еще около 400 тысяч человек в день в мире заболевают, говорить об окончании эпидемии нельзя.

Ранее Владимир Путин заявил, что пик эпидемии COVID-19 в России удалось преодолеть. Этому поспособствовала деятельность волонтеров. Кроме того, президент отметил важность контактов между странами в социальной и культурно-гуманитарной областях. При этом, по словам главы РФ, в поддержке сильно нуждаются и волонтерские организации.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!