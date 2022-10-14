Врач рассказал, спровоцирует ли "Цербер" новую вспышку заболеваемости COVID-19

Ученые обнаружили быстро распространяющийся по миру новый вариант коронавируса "Цербер". К настоящему моменту на территории РФ он не был зафиксирован. Однако эксперты не исключают, что рано или поздно мутацию могут завезти в страну. Разбираемся, какие особенности характерны для нее, а также способна ли она вызвать очередную волну заболеваемости.



Где распространился "Цербер"?

"Цербер" является подвариантом штамма коронавируса "Омикрон" BA.5. От других он отличается рядом дополнительных мутаций в шиповидном белке. По словам заведующего лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, "Цербер" уже зафиксировали практически на всех континентах, при этом в России он выявлен не был.





Камиль Хафизов заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Судя по всему, у "Цербера" есть некоторое преимущество перед своими "собратьями". Однако преждевременно делать вывод, что появление и распространение "Цербера" может привести к очередной волне заболеваемости.

"Сотни выявленных образцов – довольно мало по сравнению с сотнями тысяч случаев COVID-19, регистрируемых по всему миру каждый день, даже с учетом определенной тенденции к росту", – добавил эксперт.

Роспотребнадзор продолжает работу по секвенированию геномов коронавируса. Благодаря этому ученые оперативно замечают любые значимые мутации и принимают решение о необходимости противоэпидемических мер, подчеркнул Хафизов.



Чем отличается от предшественников?

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

На сегодняшний день "Цербер" среди вариантов коронавируса не единственный кандидат на доминирование, рассказал Москве 24 иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. При этом эксперт не исключил, что он может представлять угрозу.

"Цербер" более заразный, чем предшествующие варианты. Но он такой не единственный. Появилось несколько новых вариантов, которые соревнуются по поводу заразности, по поводу иммунитета. "Цербер" – один из таких, наверное, трех подлиний "Омикрона", который может претендовать на приоритет в заразности", – объяснил специалист.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук "Цербер" – одна из очередных несколько более заразных реинкарнаций. Этот вариант более серьезно адаптируется к специфическому иммунитету. Здесь у вируса еще остаются большие возможности. Процесс будет продолжаться и дальше.

По мнению эксперта, "Цербер" не станет тем штаммом коронавируса, на котором закончится мутация инфекции. "Мы должны понимать, что этот "Цербер" далеко не последний. Появятся другие подлинии. Возможно, даже появится какая-то новая линия, потомок той же "Дельта"-линии. Это тоже не исключено", – обратил внимание иммунолог.



Какие вызывает симптомы?

У заразивших "Цербером" могут быть симптомы, близкие к ОРВИ: насморк, кашель, головная боль и боль в мышцах. Об этом рассказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. "У кого где слабое место, у того там больше будет болеть", – пояснил специалист.

Однако поставить диагноз только по симптомам не получится, поскольку также могут проявлять себя и другие штаммы коронавируса, добавил он. "Никто не отличит ни один из штаммов коронавируса по симптомам. Ни врач, ни пациент. Только тесты лабораторные отличают, больше никак", – обратил внимание Жемчугов.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов напомнил, что в группу риска при заболевании "Цербером" в первую очередь входят пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями. В этом плане ситуация никак не изменилась, подчеркнул он.



Ждать ли новую вспышку?

У "Цербера" нет свойств, которые могли бы спровоцировать новую вспышку заболеваемости. Об этом Москве 24 рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог По тем характеристикам, которые дают зарубежные коллеги, ничего особенного там нет. Это очередные мутации в шиповидном белке. Особо высокая летальность там тоже не отмечается.

На сегодняшний день "Цербер" не представляет никакой угрозы для России, считает эксперт. Важно помнить, что около 95% населения страны или были привиты от коронавируса, или переболели инфекцией в той или иной форме. Это говорит о достаточно высоком уровне коллективного иммунитета клеточного типа, объясняет врач. Поэтому даже возможный подъем заболеваемости не приведет к серьезному всплеску смертности от COVID-19, заключил он.

