В ВОЗ заявили, что COVID-19 продолжит мутировать и циркулировать

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

COVID-19 пока не исчезнет, он продолжит мутировать и циркулировать. Такое мнение выразила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

"Мы будем жить с этим вирусом, он никуда не денется. Но, к счастью, у нас есть методы диагностики, лечения, вакцины, которые остаются эффективными инструментами для борьбы с заболеванием", – цитирует ее ТАСС.

По словам Керкхове, на сегодняшний день наиболее распространенными являются подварианты "Омикрон"-штамма BA.5. При этом, как подчеркнула эксперт, на данный момент наблюдается рост заболеваемости в ряде странах Северного полушария, в том числе происходит увеличение числа случаев госпитализации и летальных исходов.

Специалист ВОЗ уточнила, что в большинстве случаев речь идет о непривитых или о тех, кто не прошел полную вакцинацию. В связи с этим Керкхове призвала продолжить усилия по вакцинированию граждан и усилить готовность систем здравоохранения к борьбе с новой волной.

До этого в ВОЗ сообщали, что ученые продолжают поиски источника происхождения инфекции. Организация отозвалась о докладе комиссии по COVID-19 ученых британского издания Lancet. В нем специалисты допустили возможность лабораторного происхождения вируса.

В свою очередь, ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что COVID-19 может перейти в самую опасную ОРВИ, тем самым встав на место сезонного гриппа. По его словам, переход инфекции в сезонную форму может случиться в конце весны – начале лета 2023 года.



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