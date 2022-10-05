Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России за сутки выявили 23 757 тысяч новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За последние 24 часа в РФ экстренная помощь понадобилась 2 480 пациентам с COVID-19, что на 18,4% меньше, чем днем ранее. Число госпитализаций выросло в 29 регионах страны, снижение произошло в 52 субъектах, ситуация не изменилась в четырех.

Удалось побороть болезнь за сутки 44 694 россиянам. Умерли за последние 24 часа 113 человек с положительным тестом на COVID-19.

Всего с начала эпидемии в РФ было выявлено 21 118 629 случаев заражения. От COVID-19 в стране с начала распространения заболевания умерли 387 779 человек.

Ранее вирусолог центра "Вектор" Валерий Локтев рассказал, когда пройдет нынешний пик волны заболеваемости коронавирусом в России. По его словам, это может произойти примерно через месяц, в настоящий момент заболеваемость уже пошла на спад.

В свою очередь, до этого иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что COVID-19 может перейти в самую опасную ОРВИ, тем самым встав на место сезонного гриппа. По его словам, переход инфекции в сезонную форму может случиться в конце весны – начале лета 2023 года.



В России резко снизилась заболеваемость COVID-19

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