Более 300 млн лабораторных исследований на коронавирус сделано в России

Более 300 миллионов лабораторных исследований на наличие коронавируса сделано в России. Об этом говорят данные Роспотребнадзора.

Отмечается также, что за последние сутки проведено боле 180 тысяч тестов на ковид. Под медицинским наблюдением остаются более 600 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.