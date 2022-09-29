Путин потребовал разобраться с неправомерной мобилизацией

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Необходимо разобраться со случаями, когда под мобилизацию подпадают те, кто не должен, а добровольцев без повестки не принимают в военкоматах, заявил Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ.

Глава государства сообщил о случаях, когда врачей и представителей других профессий с многолетним опытом в госпиталях зачисляют в мотострелковые отряды.

"Ну зачем? А добровольцев, которые сами без повестки пришли в военкоматы, а таких много, их заворачивают обратно, они якобы не имеют нужных военно-учетных специальностей и так далее, находят и другие основания. Вот со всем этим без суеты, спокойно, но быстро, детально, основательно нужно разобраться", – приводит РИА Новости его слова.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Сообщалось, что в рамках мобилизации задействуют 300 тысяч резервистов – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт.



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