Студенту из Москвы аннулировали повестку после проверки данных в военкомате

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Московскому студенту очной формы обучения Руслану Юсупову аннулировали некорректно выписанную повестку о призыве в рамках мобилизации после проверки данных.

"После того, как объявили частичную мобилизацию, 22 сентября мне уже пришла повестка. Я обратился в военкомат, объяснил ситуацию, что я учусь – студент очного отделения, и у меня есть отсрочка. По данному вопросу со мной оперативно разобрались и решили все в мою пользу", – рассказал Юсупов.

По его словам, спорная ситуация была оперативно разрешена. Юсупов отметил, что к нему пришли сотрудники районной управы и принесли свои извинения.

В конце сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о создании групп рассмотрения жалоб по вопросам призыва при столичных военкоматах. Для обращений об ошибках в ходе мобилизационной кампании работает специальный канал на линиях 122 и 8 (495) 777-77-77.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

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