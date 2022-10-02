В Москве отзывают повестки о мобилизации после жалоб работодателей

Фото: Николай Тришин/ТАСС

Около 400 повесток о мобилизации, которые были некорректно выписаны сотрудникам предприятий Москвы, аннулировали после уточнения. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на группы разбора жалоб при столичных военкоматах.

Всего в первые дни работы групп разбора спорных ситуаций были отозваны 377 повесток, выписанных сотрудникам 20 московских предприятий, которые подали обратились с соответствующей просьбой.

Отмечается, что при дополнительной проверке повесток специалисты отдают приоритет предприятиям системы жизнеобеспечения города и стратегически важных сфер: ИТ, финансов, связи, промышленности и торговли продуктами питания.

В конце сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о создании групп рассмотрения жалоб по вопросам призыва при столичных военкоматах. Для обращений об ошибках в ходе мобилизационной кампании работает специальный канал на линиях 122 и 8 (495) 777-77-77.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Москвичи получают уведомления об аннулировании повесток

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