Москвич из ЦАО получил отзыв повестки после проверки данных прямо в военкомате

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Москвич Андрей Лоцманов из ЦАО получил отзыв ранее направленной ему повестки после проверки данных в военкомате. Об этом мужчина рассказал журналистам.

По его словам, повестка пришла ему несколько дней назад, чему он удивился, поскольку по здоровью годным не является.

"Пошел в военкомат, спросил в чем дело, почему такое. Они сказали, что разберутся. Пришли домой представители военкомата, представились, сказали, что произошла ошибка, вручили документ с печатью и подписью. Сказали, что все, можно не приходить", – пояснил москвич.

В конце сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о создании групп рассмотрения жалоб по вопросам призыва при столичных военкоматах. Для обращений об ошибках в ходе мобилизационной кампании работает специальный канал на линиях 122 и 8 (495) 777-77-77.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

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