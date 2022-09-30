Москвичу с бронью отозвали повестку сразу после проверки данных в военкомате

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Москвичу Леониду Парамонову, у которого есть бронь с места работы, пришла повестка в рамках частичной мобилизации. По его словам, она сразу была отозвана после его прихода в военкомат и проверки данных.

"Когда я прибыл в военкомат, то уведомил, что наша организация, оператор связи, направляла списки сотрудников на бронь для отсрочки по частичной мобилизации. Коллеги все проверили, нашли меня в списке и выдали уведомление об отзыве повестки, а также отметили на повестке "мобилизации не подлежит", – рассказал Парамонов.

Он уточнил, что прибыл в Савеловский военный комиссариат, из которого был организован трансфер в резервный пункт сбора граждан, расположенный на улице Пресненский Вал.

"С точки зрения очередей там великолепное помещение, зал ожидания, очередей нет никаких, тут же обеспечивающие сотрудники приглашают, направляют в кабинеты, можно сказать, как на курорте: очень вольготное отношение, и все дружелюбно общаются, никто не повышает голос, все хорошо исполняют свою работу", – добавил Парамонов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о создании в Москве спецгрупп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Мэр города подтвердил, что в случае выявления повесток, выписанных на основании недостоверных или неточных учетных данных, документы отзывались.

Для таких обращений работает специальный канал на линиях 122 и 8 (495) 777-77-77.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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