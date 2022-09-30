Москвич рассказал об отзыве повестки сразу после проверки данных в военкомате

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Москвич Александр Антонов рассказал об отзыве повестки сразу после проверки данных в военкомате. По его словам, аннулированные повестки отзывают сразу по приходе призывника в военкомат.

"Пришли домой и вручили повестку. Я расписался, получил. На следующий день пришел в Тимирязевский военкомат по повестке. Там определили, что по возрастной категории я не прохожу – 36 полных лет. Поставили штемпель о том, что я у них был, зарегистрирован. И я пошел домой", – рассказа Антонов, добавив, что пробыл в военкомате не более 25 минут.

Он также рассказал, что проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках после учебы в институте.

"У меня первая категория в военном билете", – добавил Антонов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о создании в Москве спецгрупп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Мэр города подтвердил, что в случае выявления повесток, выписанных на основании недостоверных или неточных учетных данных, документы отзывались.

Для таких обращений работает специальный канал на линиях 122 и 8 (495) 777-77-77.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Эксперты рассказали, кому могут отозвать повестку

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