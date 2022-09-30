Жителю Ростокина аннулировали повестку сразу после проверки данных в военкомате

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Жителю столичного района Ростокино Кириллу Белозерову аннулировали повестку сразу после проверки данных в военкомате. Об этом мужчина рассказал журналистам.

По его словам, после уточнения данных ему оперативно сообщили, что он не должен быть мобилизован.

"Я являюсь жителем района Ростокино. Недавно произошла мобилизация, мне принесли повестку. Я взял повестку, пришел в резервный пункт ВДНХ, в павильон № 46, потому что здесь происходит сбор. Мне сказали, что я негоден, что по здоровью не прохожу. Очень быстро разобрались, мгновенно, минут за 20", – пояснил Белозеров.

Ранее Сергей Собянин рассказал о создании в Москве спецгрупп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Мэр города подтвердил, что в случае выявления повесток, выписанных на основании недостоверных или неточных учетных данных, документы отзывались.

Для таких обращений работает специальный канал на линиях 122 и 8 (495) 777-77-77.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Новые группы мобилизованных прибыли на полигоны Минобороны РФ

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