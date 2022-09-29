В МО РФ заявили об уничтожении до 80 наемников Иностранного легиона в ДНР

Фото: Минобороны РФ

До 80 наемников Иностранного легиона под Николаевкой в ДНР были уничтожены ВКС России, заявили в Минобороны РФ.

"Истребительной авиацией ВКС России сбиты в воздухе МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики и украинский Су-24 в районе населенного пункта Калуга Николаевской области", – говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что под Купянском были уничтожены еще 70 военных и 14 единиц техники ВСУ, а в Николаевской области – радиолокационная станция ЗРК С-300.

Кроме того, за сутки удалось поразить 6 пунктов управления украинской армии, подавить реактивную батарею американских систем залпового огня HIMARS у Павлограда Днепропетровской области, а также батарею гаубиц M777 в Запорожье и взвод "Гиацинтов" возле Евгеновки в ДНР.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили до 300 иностранных наемников в Николаевской области. По его словам, ракетный удар был нанесен по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Калиновка.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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