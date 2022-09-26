ВКС России уничтожили до 100 боевиков Иностранного легиона и нацформирований в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Российская авиация уничтожила до 100 иностранных наемников и бойцов ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации Иностранного легиона и подразделений националистических формирований в районе населенного пункта Святогорск Донецкой Народной Республики ликвидировано до 100 боевиков", – сказал он.

Ранее Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили до 300 иностранных наемников в Николаевской области. По его словам, ракетный удар был нанесен по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Калиновка.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

