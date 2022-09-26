В Новой Каховке раздалось более 6 воздушных взрывов – власти

Фото: телеграм-канал "Администрация Новой Каховки"

Сирена воздушной тревоги сработала в Новой Каховке, прогремело более шести взрывов. Об этом в ночь на понедельник, 26 сентября, сообщила военно-гражданская администрация города.

"Работает ПВО: более шести воздушных взрывов", – говорится в сообщении в телеграм-канале ВГА Новой Каховки.

В пятницу, 23 сентября, в городе прозвучало более 10 воздушных взрывов. За сутки воздушная тревога объявлялась три раза.

20 сентября в Новой Каховке также срабатывала система ПВО. По данным властей, прозвучало три воздушных взрыва. Сирена воздушной тревоги непрерывно работала в течение 15 минут.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

