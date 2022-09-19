Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов заявил, что Зеленский приказал его убить

Заместитель руководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что он и его семья ежедневно получают угрозы.
"Они (киевские власти. – Прим. ред.) посчитали, что я предатель, что я предал Украину. Но я никогда не присягал на верность бандеровцам и нацистам. Я всегда был русским человеком, и я всегда об этом говорил", – сказал он в интервью французским журналистам, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале политика.
По словам Стремоусова, его преследовали сотрудники СБУ, они также арестовывали политика и проводили обыски. Он не исключил, что в Херсонской области действуют специально обученные группы, целью которых является убийство Стремоусова. Он также добавил, что некоторые участники таких групп, которых удалось ранее задержать, рассказывали, что действовали по личному указу президента Украины Владимира Зеленского.
"Но меня хотят убить. Хотят убить лично по приказу Зеленского. Угрожают моей жене, детям. Каждый день идут угрозы", – сказал Стремоусов.
Ранее сообщалось, что в Бердянске были убиты заммэра по ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, которая возглавляла городскую территориальную комиссию по проведению референдума. Тела были найдены у одного из гаражей в микрорайоне Колония.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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