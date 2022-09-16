Заммэра по ЖКХ и его жена убиты в Бердянске

Фото: телеграм-канал “Бердянск. Официально”

Заммэра по ЖКХ Олег Бойко и его жена убиты в Бердянске. Трагедия произошла в пятницу, 16 сентября, как сообщает РИА Новости.

"У своего гаража был убит заместитель главы военно-гражданской администрации города Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума", – сообщили в телеграм-канале администрации города.

Трагедия произошла в бердянском микрорайоне Колония.

На месте преступления работают следователи, уточняются детали происшествия. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации Херсонской области из РСЗО HIMARS. Об этом сообщила замглавы администрации Екатерина Губарева.

В результате атаки погиб водитель начальника департамента труда и социальной политики. О других жертвах не сообщается.