В Новой Каховке сработала система ПВО – власти

Фото: телеграм-канал "Администрация Новой Каховки"

В Новой Каховке сработала система противовоздушной обороны. По данным местных властей, прозвучало три взрыва.

"В Новой Каховке под непрерывно звучащую сирену воздушной тревоги работает ПВО, три взрыва", – говорится в телеграм-канале военно-гражданской администрации города.

Спустя 15 минут после этого в городе был объявлен отбой воздушной тревоги.

19 сентября из-за обстрела ВСУ в Новой Каховке также срабатывала система ПВО. По данным властей, прозвучало четыре воздушных взрыва.

Ранее сообщалось, что в центре Мелитополя Запорожской области взорвался автомобиль с мирными жителями. Рядом с машиной сработало самодельное взрывное устройство, которое было заложено в мусорном контейнере. Находившиеся в салоне люди выжили.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.