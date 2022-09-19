Система ПВО сработала в Новой Каховке – власти

Фото: телеграм-канал "Администрация Новой Каховки"

В Новой Каховке из-за обстрела со стороны ВСУ сработала система противовоздушной обороны.

"В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. <...> Работает ПВО: четыре воздушных взрыва", – говорится в телеграм-канале военно-гражданской администрации города.

Отмечается, что с полуночи в Новой Каховке звучит уже вторая по счету сирена воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что в центре Мелитополя Запорожской области взорвался автомобиль с мирными жителями. Рядом с машиной сработало самодельное взрывное устройство, которое было заложено в мусорном контейнере. Находившиеся в салоне люди выжили.

До этого замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ избрали Херсон и Новую Каховку новыми мишенями.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.