Глава Белгородской области сообщил о новом обстреле со стороны Украины

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле со стороны Украины. Об этом написал в своем телеграм-канале.

По его словам, украинские боевики расстреливают пустое село Журавлевка. Разрушения есть в школе, Доме культуры и администрации.

"Вооруженные силы Украины расстреливают пустое село, в котором остались только старики по 80 и 90 лет. Пустые дома, пустая школа, пустое здание администрации. Кроме как запугать, других целей у них нет", – говорится в его публикации.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что в результате обстрела села Логачевка погиб один человек и четыре пострадали. По его словам, погибшей оказалась гражданка Украины 1942 года рождения. Пострадавших доставили в Валуйскую ЦРБ с ранениями средней степени тяжести.

До этого Гладков рассказал, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, системы ПВО сбили над городом два украинских снаряда. В результате была повреждена кровля одного из домов. Никто не пострадал.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

