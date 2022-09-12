Глава Белгородской области призвал жителей двух приграничных сел эвакуироваться

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Губернатор Белгородской области призвал жителей, которые еще остаются в Нехотеевке и Журавлевке, временно покинуть свои дома.

"Продолжаем убеждать людей <...> временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим", – написал политик в своем телеграм-канале.

Он отметил, что обстановка в Журавлевке остается сложной, однако глава населенного пункта, добровольная народная дружина, правоохранительные органы и пограничники находятся на своих постах.

Гладков также добавил, что в ближайшее время в Журавлевку начнут завозить строительные материалы, чтобы приступить к восстановлению разрушенных домовладений и начать подключение тепловых пунктов.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что в результате обстрела села Логачевка погиб один человек и четыре пострадали. По его словам, погибшей оказалась гражданка Украины 1942 года рождения. Пострадавших доставили в Валуйскую ЦРБ с ранениями средней степени тяжести.

До этого Гладков рассказал, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, системы ПВО сбили над городом два украинских снаряда. В результате была повреждена кровля одного из домов. Никто не пострадал.

