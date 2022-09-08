ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду – власти

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Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду, системы ПВО сбили над городом два украинских снаряда, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Две ракеты были сбиты над Белгородом. Сработала наша система ПВО. Оперативные службы сообщают о последствиях на земле: повреждена кровля дома во 2-м Ореховом тупике, найдены осколки на участках домов на улице Радиальной, Орлова и 2-м Окраинном переулке", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, в результате удара никто не пострадал. Губернатор пообещал, что позднее представит дополнительную информацию о происшествии.

В последний раз Белгород подвергался обстрелу со стороны Украины 31 августа. Тогда в городе сработали системы ПВО, сообщалось о нескольких взрывах. По данным Гладкова, в результате удара никто не пострадал. Разрушений также зафиксировано не было.

В конце июля обстрелу со стороны Украины подверглись села Нехотеевка и Журавлевка в Белгородской области. В результате погиб один человек. Как уточнял тогда Гладков, был зафиксирован прилет пяти снарядов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

