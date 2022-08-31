В Белгороде произошло несколько взрывов и сработала система ПВО – губернатор

07:54
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в столице региона сработала система противовоздушной обороны, также в городе были слышны несколько взрывов.
"По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет. Мы тщательно сейчас проверяем эту информацию", – написал политик в своем телеграм-канале.
В конце июля обстрелу со стороны Украины подверглись села Нехотеевка и Журавлевка в Белгородской области. В результате погиб один человек. Как уточнял тогда Гладков, был зафиксирован прилет пяти снарядов.
Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сработала в Западном Крыму. Глава региона Сергей Аксенов отмечал, что пострадавших и повреждений не было.
До этого система ПВО и корабельная артиллерия сработали в Севастополе. По данным губернатора Михаила Развожаева, огнем противовоздушной обороны был уничтожен беспилотник.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВСУ обстреляли поселок Сачковичи в Брянской области
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