Фото: телеграм-канал “Осторожно, новости”

В субботу, 20 августа, система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Западном Крыму, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

"Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет. Наши военные четко, профессионально и эффективно выполняют свои задачи. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", – написал Аксенов.

Ранее система ПВО и корабельная артиллерия сработали в Севастополе. По данным губернатора Михаила Развожаева, огнем противовоздушной обороны был уничтожен беспилотник.

До этого украинская армия в очередной раз обстреляла из тяжелой артиллерии Энергодар. Как уточнял Рогов, ВСУ выпустили по городу не менее семи снарядов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

