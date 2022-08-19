Российская ПВО за сутки перехватила 12 ракет HIMARS в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1 770 беспилотных летательных аппаратов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4 347 танков и других боевых бронированных машин, 807 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 958 единиц специальной военной автомобильной техники.

Подробности о ходе спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.