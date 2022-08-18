В МИД РФ предупредили россиян о возможных проблемах в поездках по недружественным странам

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В МИД РФ напомнили россиянам о проблемах, которые могут возникнуть во время поездки в недружественную страну.

Замдиректора департамента и печати МИД Иван Нечаев обратил внимание на то, что в последнее время участились случаи провокаций и актов вандализма в отношении автомобилей с российскими номерами в северном регионе Италии. Однако генконсульство РФ в Милане отмечает увеличение количества туристов из России, которые приезжают на отдых в Италию на личном транспорте.

"Министерство иностранных дел напоминает российским туристам, что граждане, планирующие в настоящее время поездку в одну из недружественных стран, перечень которых утвержден постановлением правительства, должны четко осознавать трудности, с которыми они могут столкнуться", – передает ТАСС его слова.

Ранее в Европейской комиссии подтвердили, что на неформальной встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, которая состоится в Праге 30 и 31 августа, обсудят вопрос выдачи шенгенских виз гражданам РФ.

Еще до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западным странам необходимо закрыть въезд для всех российских граждан на год в качестве ответной меры против проведения специальной военной операции. По мнению украинского лидера, данная ограничительная мера станет наиболее действенной и даст возможность восстановить статус-кво.

С аналогичным заявлением выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Посещение Европы она назвала привилегией, подчеркнув, что это не право человека. Премьер добавила, что, хотя авиасообщение с Россией закрыто, страны Шенгенской зоны выдают визы россиянам, из-за чего бремя несут соседи РФ.