МИД Польши подготовит концепцию отмены "шенгена" для россиян

Польша готовит концепцию отмены шенгенских виз для россиян. Цель в том, чтобы ни одна страна ЕС не выдавала "шенген". Об этом сообщает польский МИД.

Ранее идею приостановить выдачу виз высказывали в странах Прибалтики. Эстония уже начала запрещать въезд гражданам России. Многие москвичи в данный момент оформляют визы "на всякий случай", опасаясь, что в ближайшее время такой возможности не будет.

Многие политологи уверены, что до серьезных действий дело вряд ли дойдет. По их мнению, те страны, которые продолжили оформлять "шенген" российским туристам, скорее всего от этого не откажутся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.