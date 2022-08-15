Кличко рассказал об угрозах из офиса Зеленского

11:21
Фото: president.gov.ua
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что получил угрозы из Офиса президента Украины после подписания открытого письма Владимиру Зеленскому с требованием вернуть гражданство страны главе штаба теробороны Днепропетровска Генадию Корбану. Об этом сообщает издание "Бабель".
"Расскажу вам тайну. После того, как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: "Ты так проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались", – сказал он.
По словам Кличко, у него нет немецкого гражданства, как и других иностранных паспортов. Он подчеркнул, что был и остается гражданином Украины.
"Я действительно большую часть своей жизни провел в Германии и в Америке. И возможность получить гражданство у меня была, были даже такие предложения, но зачем?" – заключил он.
Ранее глава министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер извинилась за фотографии, сделанные в Киеве в июле. На снимках Фезер вместе с министром труда и социальной политики ФРГ Хубертусом Хайлем и мэром украинской столицы Виталием Кличко пьют шампанское на балконе и смеются. На встрече с журналистами RND в Потсдаме чиновница заявила, что сожалеет о фотографиях.
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