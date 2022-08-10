Глава МВД Германии извинилась за скандальные фотографии с Кличко – СМИ

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Christophe Gateau
Глава министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер извинилась за фотографии, сделанные в Киеве в июле, сообщает газета Die Welt.
На снимках Фезер вместе с министром труда и социальной политики ФРГ Хубертусом Хайлем и мэром украинской столицы Виталием Кличко пьют шампанское на балконе и смеются. На встрече с журналистами RND в Потсдаме чиновница заявила, что сожалеет о фотографиях.
"Нас пригласили на вечер с послом и с мэром Киева Виталием Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он. Я бы больше так не делала. Потому что это выражает все, что неуместно, когда ты приезжаешь из другой страны", – сказала она.
Глава МВД добавила, что фото в целом соответствовали атмосфере в Киеве. По ее словам, люди там ходят в бары, сидят в кафе, ходят за покупками, снова высаживают цветы в общественных местах.
Подобные объяснения не удовлетворили читателей газеты. Многие комментаторы уличили Фезер в лицемерии, поскольку подобные визиты на Украину оплачиваются за счет налогоплательщиков.
"Если она не оплатила поездку сама, то это может стать поводом для обращения в Федеральную аудиторскую службу", – написал один из читателей.
"Вопрос в том, какое отношение она имеет к Кличко? Министр внутренних дел и министр труда на Украине – о чем они договариваются? Вечный безвизовый режим или свобода передвижения для украинцев, как для граждан ЕС? Наем работников? Одно можно сказать наверняка: нам это будет стоить денег", – написала под публикацией еще один пользователь.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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