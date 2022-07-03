Украине придется согласиться на российские условия урегулирования – Песков

Фото: БелТА/ТАСС/Максим Гучек

Когда переговоры по ситуации на Украине будут возобновлены, Киеву потребуется только понять условия России и согласиться на них. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас востребованность в переговорном процессе снизилась, однако рано или поздно вернуться к нему придется.

"Настанет черед переговоров, перед коими украинцам предстоит понять еще раз все наши условия, <...> согласиться на них, <...> и просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован", – сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит возможности для возобновления российского-украинских переговоров. По его словам, Киеву просто не разрешат к ним вернуться.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

