В США заявили, что пока не видят возможности для заключения РФ и Украиной мирного договора

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Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что на данном этапе Вашингтон не усматривает возможности для заключения РФ и Украиной мирной договоренности.
"Мы не видим прямо сейчас возможности для обеих сторон прийти к мирному соглашению на данном этапе. Думаю, сейчас это очевидно всем", – приводит ее слова ТАСС.
Ранее глава киевской делегации на мирных переговорах с РФ Давид Арахамия допустил возвращение к российской-украинским переговорам в конце августа, после проведения контрнаступления на некоторых участках. При этом Арахамия назвал юридически невозможным потерю Украиной территорий.
По его словам, украинская сторона готова рассмотреть политическое соглашение наподобие предложенного ей в Стамбуле. "Таким образом, мы бы не поднимали вопрос Крыма на протяжении определенного количества лет, например. Таким образом, договоренность была бы достигнута не военным, а дипломатическим и политическим путем, а это было бы уже компромиссом", – отметил глава делегации.
Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не исключает возможности возобновления переговорного процесса с Украиной.
В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Украина представила свой проект соглашения с Россией. Он добавил, что в документе отчетливо виден отход от важнейших положений, которые были зафиксированы на последних переговорах.
По его словам, Россия продолжит и дальше продвигать свой проект соглашения. Лавров добавил, что в российском документе четко и в полном объеме прописаны ключевые требования и позиции.
Министр также подчеркнул, что в Стамбуле украинская делегация заявила, что будущие гарантии безопасности не будут распространяться на Крым и Севастополь. Однако в представленном проекте отсутствует эта констатация.
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