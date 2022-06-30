Депутат назвала условия для возвращения российских войск на остров Змеиный

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Россия вернет свои войска на остров Змеиный в случае провокации со стороны Украины, а также возникновения угрозы для вывоза зерна, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

"Мы идем на этот шаг, понимая, что это не должно быть инструментом для заявлений на Западе для обвинения нас. Если это будет использовано не в тех целях, которые заявлены, мы можем вернуть обратно", – сообщила она в беседе с "Лентой.ру".

По словам Журовой, данный шаг со стороны России является способом показать западным странам готовность сотрудничать по гуманитарным вопросам. По ее словам, у Украины была возможность найти другие способы вывоза зерна, однако она не стала этого делать.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России 30 июня завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Он подчеркнул, что это было сделано в качестве шага доброй воли.

Он пояснил, что тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что РФ не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. По его словам, решение российских военных вывести гарнизон с острова не позволит Киеву спекулировать на теме продовольственного кризиса.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

