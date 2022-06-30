Кремль не комментирует вывод гарнизона со Змеиного и возможность новых провокаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос об опасениях, что Запад попытается объявить военным успехом ВСУ жест доброй воли России с выводом гарнизона с острова Змеиный.

Он не стал отвечать, не переживают ли в Кремле, что широкий жест России истолкуют иначе, а на Западе опять сфабрикуют провокацию, как это было в Буче.

"Это вопрос к военным", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России 30 июня завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Он подчеркнул, что это было сделано в качестве шага доброй воли.

Он пояснил, что тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что РФ не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. По его словам, решение российских военных вывести гарнизон с острова не позволит Киеву спекулировать на теме продовольственного кризиса.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

