Покинувшего Украину Порошенко заметили в Лондоне

06 июня, 23:03
Фото: Стрингер/РИА Новости
Бывшего президента Украины Петра Порошенко, который лишь после нескольких попыток смог выехать из страны, заметили в Лондоне. Об этом сообщает Life.ru.
На появившихся в Сети кадрах Порошенко замечен не один, а с девушкой.
Отмечается, что экс-президент Украины мог прогуливаться вместе с дочерью Александрой, которая живет и учится в Англии.
28 мая политик дважды предпринял попытку выехать с территории Украины в Польшу через пункт пропуска Рава-Русская. Оба раза обернулись неудачей. Как рассказала депутат "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, экс-президент должен был принять участие в международных мероприятиях, однако украинские пограничники его не пропустили.
Из страны ему удалось уехать с третьей попытки. Сообщалось, что он отправился в Роттердам на саммит Европейской народной партии.
В конце декабря прошлого года экс-президенту Украины предъявили обвинение в государственной измене. До этого он покинул страну на фоне подозрений в закупке угля из Донбасса.
Порошенко отказался давать показания по делу о государственной измене
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: