Покинувшего Украину Порошенко заметили в Лондоне

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Бывшего президента Украины Петра Порошенко, который лишь после нескольких попыток смог выехать из страны, заметили в Лондоне. Об этом сообщает Life.ru.

На появившихся в Сети кадрах Порошенко замечен не один, а с девушкой.

Отмечается, что экс-президент Украины мог прогуливаться вместе с дочерью Александрой, которая живет и учится в Англии.

28 мая политик дважды предпринял попытку выехать с территории Украины в Польшу через пункт пропуска Рава-Русская. Оба раза обернулись неудачей. Как рассказала депутат "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, экс-президент должен был принять участие в международных мероприятиях, однако украинские пограничники его не пропустили.

Из страны ему удалось уехать с третьей попытки. Сообщалось, что он отправился в Роттердам на саммит Европейской народной партии.

В конце декабря прошлого года экс-президенту Украины предъявили обвинение в государственной измене. До этого он покинул страну на фоне подозрений в закупке угля из Донбасса.

