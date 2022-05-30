Порошенко смог покинуть Украину

Фото: ТАСС/AP Photo/Piotr Molecki
Бывший президент Украины Петр Порошенко с третьей попытки смог покинуть Украину. Он отправился в Роттердам на саммит Европейской народной партии, сообщила в Facebook (признан экстремистским и запрещен в РФ) депутат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.
"Петр Порошенко выехал на саммит Европейской народной партии", – написала она.
28 мая политик дважды предпринял попытку выехать с территории Украины в Польшу через пункт пропуска Рава-Русская. Оба раза обернулись неудачей. Как рассказала депутат "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, экс-президент должен был принять участие в международных мероприятиях, однако украинские пограничники его не пропустили.
В понедельник, 30 мая, Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой выпустить его из страны. Как утверждал политик, ему незаконно сорвали поездку в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО.
В конце декабря прошлого года экс-президенту Украины было предъявлено обвинение в государственной измене. До этого он покинул страну на фоне подозрений в закупке угля из Донбасса.
12 января суд в Киеве разрешил задержать политика с целью его принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Позже суд отпустил Порошенко под личное обязательство.
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