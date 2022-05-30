Порошенко обратился к Зеленскому с просьбой выпустить его из Украины

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Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой выпустить его из страны.

По его словам, ему незаконно сорвали поездку в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею Североатлантического альянса.

"Я намеревался отстаивать предоставление Украине ПДЧ на саммите Альянса в этом году, я надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам", – написал Порошенко в своем телеграм-канале.

28 мая Порошенко попытался выехать с территории Украины, однако пограничники его не выпустили. Это стало второй попыткой экс-президента покинуть страну. Ранее он попытался выехать в Польшу. Тогда границу Порошенко планировал пересечь на личном автомобиле марки Range Rover.

В конце декабря прошлого года экс-президенту Украины было предъявлено обвинение в государственной измене. До этого он покинул страну на фоне подозрений в закупке угля из Донбасса.

12 января суд в Киеве разрешил задержать политика с целью его принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Позже суд отпустил Порошенко под личное обязательство.

