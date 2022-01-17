Порошенко исключили из списка разыскиваемых лиц на Украине

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МВД Украины убрало экс-президента Петра Порошенко из списка лиц, находящихся в розыске. Это следует из данных на сайте МВД.

Уточняется, что в понедельник вечером, 17 января, из раздела "Розыск" была изъята анкета политика, где до этого он был указан как "лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования".

Накануне он был объявлен в розыск как скрывающийся от органов досудебного расследования Службой безопасности страны. При этом датой исчезновения Порошенко считается 24 декабря 2021 года.

Ранее стало известно, что обвинение попросило Печерский районный суд Киева арестовать Петра Порошенко с возможностью внесения залога по делу о государственной измене, а также сдать паспорт и в случае внесения залога носить электронный браслет.

Обвинение в государственной измене экс-президенту Украины было предъявлено в конце декабря прошлого года. До этого он покинул страну на фоне подозрений в закупке угля из Донбасса.

12 января суд в Киеве разрешил задержать политика с целью его принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения. 17 января Порошенко вернулся в страну бортом, на котором также находились его супруга и сторонники. Встречать политика в аэропорт пришли тысячи людей.

Сообщалось, что при прохождении контроля в аэропорту украинской столицы, по словам Порошенко, его пытались не впустить в страну, забрали документ под видом проведения проверки. Позже ему вернули паспорт, он пересек госграницу.