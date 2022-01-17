Фото: YouTube/Судова влада України

Бывший президент Украины Петр Порошенко заснул на судебном заседании по избранию меры пресечения. Трансляция велась на YouTube-канале "Судебная власть Украины".

Порошенко, облокотившись на руку, закрыл глаза во время выступления адвоката Игоря Голованя. Экс-президент проспал чуть больше минуты. На данный инцидент никто из участников заседания не обратил внимания.

В конце декабря прошлого года экс-президенту Украины и лидеру партии "Европейской солидарности" Петру Порошенко было предъявлено обвинение в государственной измене. До этого он покинул страну на фоне подозрений в закупке угля из Донбасса.

12 января суд в Киеве разрешил задержать политика с целью его принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения. 17 января Порошенко вернулся в страну бортом, на котором также находились его супруга и сторонники. Встречать политика в аэропорт пришли тысячи людей.

