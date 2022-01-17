Самолет с Порошенко на борту приземлился в Киеве

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Подозреваемый в госизмене экс-президент Украины Петр Порошенко прилетел в Киев. Самолет совершил посадку в аэропорту Жуляны в 10:03 по московскому времени, сообщает "Интерфакс".

Вместе с Порошенко на борту находились его супруга и члены возглавляемой им партии "Европейской солидарности", которые накануне вылетели к нему в Польшу. Почти тысяча сторонников Порошенко пришли в аэропорт встречать его с государственными флагами и символикой партии.

Здание воздушной гавани взяла под охрану полиция.

В конце декабря 2021 года Порошенко было предъявлено обвинение в государственной измене. Его также подозревают в создании террористической организации и финансировании терроризма.

До этого политик якобы с целью совершить турне покинул страну на фоне подозрений в закупке им угля из Донбасса. Государственное бюро расследований Украины попыталось вручить ему повестку по соответствующему делу, но он требование проигнорировал.

В начале января стало известно, что Порошенко вернется на украину 17-го числа. А 12 января суд в Киеве разрешил задержать экс-президента с целью принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

