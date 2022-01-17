Самолет с Порошенко на борту приземлился в Киеве

10:44
Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
Подозреваемый в госизмене экс-президент Украины Петр Порошенко прилетел в Киев. Самолет совершил посадку в аэропорту Жуляны в 10:03 по московскому времени, сообщает "Интерфакс".
Вместе с Порошенко на борту находились его супруга и члены возглавляемой им партии "Европейской солидарности", которые накануне вылетели к нему в Польшу. Почти тысяча сторонников Порошенко пришли в аэропорт встречать его с государственными флагами и символикой партии.
Здание воздушной гавани взяла под охрану полиция.
В конце декабря 2021 года Порошенко было предъявлено обвинение в государственной измене. Его также подозревают в создании террористической организации и финансировании терроризма.
До этого политик якобы с целью совершить турне покинул страну на фоне подозрений в закупке им угля из Донбасса. Государственное бюро расследований Украины попыталось вручить ему повестку по соответствующему делу, но он требование проигнорировал.
В начале января стало известно, что Порошенко вернется на украину 17-го числа. А 12 января суд в Киеве разрешил задержать экс-президента с целью принудительной доставки на заседание суда по избранию ему меры пресечения.
Петр Порошенко вернулся в Киев и получил повестку в суд
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: